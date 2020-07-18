Посол Китая призвал Британию не отправлять авианосец в АТР

Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин призвал власти Британии отменить планы по отправке авианосца Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и заявил, что размещение корабля будет «очень опасным шагом», сообщает газета Times.

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщала, что военные Великобритании планируют отправить новый авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Корабль должен отправиться на место в начале следующего года в составе ударной группы. Предполагается, что авианосец, на который британские власти потратили 3,1 миллиарда фунтов (около 3,9 миллиарда долларов), должен провести военные учения совместно с союзниками, в числе которых США и Япония.

В интервью газете китайский дипломат указал, что такое «объединение Британии и США против Китая» приведет его в уныние. Посол подчеркнул, что возможность размещения авианосца свидетельствует об ухудшении отношений между Китаем и Британией после Brexit.

«После выхода Британии из ЕС я думал, что Соединенное Королевство все еще хочет играть важную роль в мире. А это (отправка авианосца – ред.) не то, как такую роль нужно играть», — отметил дипломат в интервью Times.