Посол Израиля в США лоббирует решение об аннексии до ноября части долины Иордана

Посол Израиля в Вашингтоне Рон Дермер убеждает чиновников в Белом доме, конгрессменов и других влиятельных американских политиков в том, что решение о распространении израильского суверенитета на часть Западного берега реки Иордан должно быть принято до ноябрьских выборов президента США. Об этом со ссылкой на американские и израильские источники сообщил в понедельник новостной портал Axios.

По его данным, дипломат говорил о необходимости использовать имеющееся окно возможностей и приступить к аннексии до ноября. Это связано с тем, что в случае победы на грядущих выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена позиция Вашингтона может измениться. Отмечается, что Дермер усилил свою лоббистскую деятельность в последние несколько недель, поскольку часть сотрудников Белого дома сдержанно относится к идее одобрения США израильских действий.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 17 мая выразил мнение, что «пришло время распространить израильский суверенитет» на части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины в соответствии с американским мирным планом. (ТАСС)