Посол Франции был вызван в МИД Азербайджана

26 ноября этого года посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в Министерство иностранных дел (МИД).

Как сообщили АПА в управлении пресс-службы МИД, в ходе встречи послу была передана нота протеста МИД Азербайджанской Республики в связи с принятием 25 ноября Сенатом Франции резолюции «О необходимости признания «Нагорно-Карабахской Республики».

Послу был выражен решительный протест в связи с этой резолюцией сената, которая противоречит нормам и принципам международного права, Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, соответствующим резолюциям, принятым Советом Безопасности ООН в 1993 году.

Посол Франции отметил, что доведет до сведения Парижа позицию МИД Азербайджана.