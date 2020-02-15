Посол Азербайджана в Турции встретился с эвакуированными из Китая азербайджанцами

Посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим сегодня встретился с эвакуированными из Китая турецким самолетом шестью гражданами Азербайджана.

Как сообщает Report, находившиеся последние 2 недели на карантине в Турции азербайджанцы сегодня днем вылетают из Анкары в Баку.

В ходе встречи наши граждане рассказали послу, как проходила эвакуация их из Ухани, ситуацию в Китае в связи с коронавирусом.

Далее граждане Азербайджана посетили парк Гейдара Алиева, почтив память общенационального лидера, также почтили память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в мавзолее «Аныткабыр», посетили могилу Мамед Эмина Расулзаде.

Напомним, накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о завершении карантинного периодаэвакуированных из китайского Уханя в Турцию граждан. Ни у одного из них коронавирус выявлен не был.