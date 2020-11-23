Послы ЕС, Италии и ФРГ вызваны в МИД Турции

МИД Турции вызвал послов ЕС, Италии и поверенного в делах Германии в Анкаре в связи с незаконным задержанием турецкого грузового судна в Средиземном море, сообщает Агентство Анадолу.

Главам дипмиссий вручили ноты протеста.

Немецкий фрегат, задействованный в операции ЕС — IRINI, в ночь на понедельник задержал в Средиземном море на несколько часов турецкий сухогруз с гуманитарной помощью для Ливии.

По данным турецкой стороны, сухогруз ROSELINA-A под флагом Турции, направлялся из Стамбула в ливийский порт Мисрата с грузом продовольствия и красок, однако был остановлен в нарушении норм международного права.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября у берегов греческого полуострова Морея. Путь судна преградил фрегат ВМС Германии.

Согласно нормам международного морского права, досмотр судна под иностранным флагом, может проводиться лишь с согласия команды. Согласие дано не было. Несмотря на это, германские военные высадились на вертолете на сухогруз.

Экипаж ROSELINA-A снял на мобильные телефоны противоправные действия германских военных.

Военные с немецкого фрегата произвели обыск контейнеров, находившихся на борту сухогруза. Затем сухогруз продолжил движение в направлении Ливии.

В Анкаре назвали действия германской стороны «скандальными» и пообещали обратиться в международные организации в связи с провокацией в Средиземном море.