Послу Франции в Азербайджане была вручена нота протеста

Сегодня посол Франции Закари Гросс был вызван в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота протеста, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Послу была вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с резолюцией «Защита армянского народа и христианских общин Европы и Востока», принятой 3 декабря Национальной ассамблеей Франции.

До внимания посла Франции был доведен решительный протест в связи с этим документом, противоречащим нормам и принципам международного права, Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту, резолюциям СБ ООН от 1993 года №№ 822, 853, 874, 884.

Посол Франции сказал, что доведет до Парижа позицию МИД Азербайджана.