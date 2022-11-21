В эти выходные прошли завершающие концерты Baku Jazz Festival 2022. Самое яркое событие этой музыкальной осени подарило бакинцам незабываемые впечатления, сообщает #.

Особо запомнилась всем зрителям фестиваля речь израильского музыканта Йогефа Шетрита в Мугам центре, который отметил открытие посольства Азербайджана в Израиле и укрепление дружеских связей между странами. В своё выступление Шетрит включил и композицию АзизыМустафазаде.

Насыщенным и драматическим получился финал международного конкурса молодых талантов I AM JAZZMAN. После ярких выступлений участников и решения международного жюри победителями стали:

Аладе Вилсон — вокал — 1 место (Нигерия)

Рустамзаде Али — пиано -2 место (Азербайджан)

Исламов Аслан – туба — 3 место (Азербайджан).

Запомнился зрителям и оригинальный концерт немецкого музыканта-экспериментатора Михаэля Шифеля. Его интересные и необычные музыкальные импровизации не оставили равнодушным никого из зрителей.

Последним аккордом фестиваля стало выступление итальянского гитариста Федерико Касагранде в MADRID. Теплая расслабляющая дружеская атмосфера, почти домашние аккорды гитары и итальянские нотки красиво и стильно завершили семнадцатый Baku Jazz Festival.