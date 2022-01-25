Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что будь он президентом России, то ввел бы войска на территорию Украины.

«Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции и оно есть у каждого гражданина России определенного возраста, не имеющего на этот счет законных ограничений. Но в целом я хочу напомнить, что основы внешней политики России формулирует глава российского государства. К нашей всеобщей радости главой государства, куда входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин», — сказал он.

Ранее Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым заявил о том, что на месте президента России он бы ввел войска в Украину. По его словам, американцы для Украины «ничего хорошего» не желают, а «нуждаются» в ней исключительно ради базы на границе с Россией. Кадыров считает, что на Украине должны быть люди, которые хотят противостоять этому, но если они не найдутся, то Россия должна принимать меры.