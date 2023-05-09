После того, как президент России Владимир Путин выступил с речью на параде победы в Москве, пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала новую серию видеообращений главы ЧВК «Вагнер», где тот вновь заявляет о нехватке снарядов и обвиняет в проблемах войны «дедушку», пребывающего в счастливом неведении.

«Счастливый дедушка думает что ему хорошо… Как выиграть войну, если вдруг случайно окажется, что этот дедушка законченный мудак», — заявляет Пригожин.

По словам Пригожина, Минобороны РФ так и не предоставило боеприпасы «вагнеровцам», которые уже почти полгода штурмуют Бахмут и несут многотысячные потери.

ЧВК «Вагнер», утверждает Пригожин, получила предупреждение, что уход с позиций будет признан изменой родине. При этом одно из подразделений Минобороны, по словам Пригожина, сбежало с позиций оставив 2-километровую дыру во фронте.

По словам Пригожина, ему дают лишь 10% от необходимого, а вместо передачи снарядов их копят на складах.