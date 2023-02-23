Россия в 2023 году продолжит укреплять ядерную триаду за счет ракетных комплексов «Сармат», гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и массового производства гиперзвуковых ракет «Циркон», заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении ко Дню защитника Отечества.

«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой», – сказал Путин.

Также он отметил, что с принятием в боевой состав ВМФ подводного крейсера «Император Александр III» проекта «Борей-А» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В «ближайшие годы» Путин анонсировал пополнение флота еще тремя крейсерами этого проекта.

Вместе с тем Россия продолжит вести «сбалансированное, качественное развитие всех составляющих» вооруженных сил, «опираясь на реальный боевой опыт», отметил Путин. Он пообещал «насыщать» войска «передовой техникой», в том числе «новыми ударными системами, средствами разведки и связи, беспилотниками и артиллерийскими комплексами».

«Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-космических сил», – сказал Путин.

Российские военные провели испытания новейшей баллистической ракеты «Сармат», которая задумана как основа ядерной триады страны, 20 февраля – в день, когда президент США Джо Байден совершил необъявленный визит в Киев. Однако испытания закончились провалом, сообщал CNN со ссылкой на двух чиновников Белого дома, знакомых с ситуацией.

По мнению американских чиновников, если бы испытания «Сармата» прошли успешно, Путин сообщил бы об этом в послании Федеральному собранию 21 февраля. Вместо этого в последний момент в тексте послания появился фрагмент о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США, сообщил корреспондент «Коммерсанта» из «кремлевского пула» Андрей Колесников. (moscowtimes.ru)