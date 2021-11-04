В Баку несметное количество различных питейных заведений, начиная от задрипанных кафешек и заканчивая фешенебельными ресторанами. Их много даже для многомиллионной столицы, и в таких условиях, понятно, рождается жесткая конкуренция.

Естественно, что не каждый объект общепита соответствует вкусу искушенного и даже неискушенного клиента. Какое-то кафе может выглядеть неказисто, но с отличной кухней. А какое-то заведение, наоборот — интерьер и экстерьер на высшем уровне, а вот еда и напитки хромают. Особенно, если речь идет о пиве, которое некоторые недобросовестные хозяева обильно разбавляют водой.

Но, несмотря на все перечисленные недостатки, каждый владелец кафе или ресторана прилагает максимум усилий для привлечения клиента. Кто-то использует неоновую бегущую строку, кто-то вывешивает плакаты с разнообразным меню, бывает прибегают и к услугам зазывал. Одним словом, методы разные, цель одна: завладеть клиентом.

В Баку на проспекте Азадлыг есть кафе «Troya Pub». Довольно уютное место, где после тяжелого рабочего дня или в выходные дни можно посидеть с друзьями и пропустить пару (а может и больше) бокалов пива. Короче говоря, быть с Бахусом на «ты».

Но, для кого-то это может показаться странным, мы хотим поговорить не о самом кафе, а о…туалете данного заведения. Выше было отмечено о разных способах, как заполучить клиента, но владелец «Трои» в плане полета творческой фантазии по праву опережает своих коллег с большим отрывом.

Итак, после обильного возлияния пенного напитка, в силу особенностей человеческого организма, рано или поздно придется сходить в отхожее место. И вот когда клиент переступает порог туалета, его мозг подсознательно выдает оценку «5» креативному мышлению хозяина объекта.

Стены помещения усеяны плакатами на различные тематики с юмористическим уклоном. Тут тебе и слоганы об отличительных чертах мужчин, и о противоречивости женской натуры, и призыв соблюдать элементарные правила культуры. К примеру, поучительно-познавательный плакат: «Çox-çox xahiş edirik salfeti unitaza atmayın. Sonra qurutmaq olmur» («Большая просьба не бросать салфетки в унитаз. После, их невозможно высушить»). Тут и против матушки-природы попрешь: забываешь, зачем сюда пришел, и вспоминаешь лишь тогда, когда все не перечитаешь.

Кстати, владелец кафе в ладах и с техническим прогрессом. Один из шутливых плакатов посвящен современным технологиям: «Əvvələr tuletdə çox oturanda gəlib işığı söndürərdilər, indi isə WiFi yı» («Если раньше кто-то задерживался в туалете, выключали свет, теперь же отключают WiFi»). А что вы хотели: как-никак XXI век.

У азербайджанцев есть пословица: «Həm ziyarət, həm ticarət». В русском языке наиболее подходящей по смыслу является поговорка: «совместить приятное с полезным». Согласитесь, после приятного времяпровождения за едой-питьем, полезно узнать что-то новое для себя.

Уверен, что клиент, впервые посетивший это кафе (особенно, если он любитель афоризмов), непременно вновь туда заглянет. Ведь интересно же, чем еще его порадует креативный хозяин. Не исключено, что в следующий раз появятся плакаты с рубаи Омара Хайама или меткими фразами великих людей. Думается, что творчески одаренный владелец объекта на этом не остановится…