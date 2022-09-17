Тайвань не стал продлевать программу безвизового въезда для граждан России, которая была введена в 2018 году. Об этом сообщает CNA со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

На практике безвизовый режим не применялся для всех иностранцев с марта 2020 года, когда власти острова ввели ограничения на фоне распространения коронавируса. Однако сейчас, с введением некоторых послаблений, безвизовый въезд вновь открыли для граждан ряда стран, включая США, Австралию и Евросоюз. При этом для граждан России безвиз продлен не был.

Примечательно, что власти Тайваня приняли такое решение после встречи главы Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина на саммите ШОС в Самарканде 15 сентября. Тогда Путин поблагодарил Си за «сбалансированную позицию по украинскому кризису» и заявил, что Москва твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США и «их сателлитов» в Тайване. (moscowtimes.ru)