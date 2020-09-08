После консультаций посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в украинском МИД, подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе дипмиссии в понедельник.

Ранее о возвращении сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на посольство Украины в белорусской столице.

«Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами «поставлены на паузу». В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности, развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России», — сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии отношений Киева и Минска.

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил вызвать посла Кизима на консультации в Киев. Это произошло на фоне скандала с задержанием 29 июля в Беларуси 32 россиян, которых в Минске назвали бойцами ЧВК «Вагнера».

14 августа стало известно, что Беларуси передала этих людей России. Киев же требовал экстрадировать 29 из них на Украину по обвинению в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. (interfax.ru)