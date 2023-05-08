Интервью # с основательницей кулинарного сообщества Azeri Home Chef Фахрандой Гасанзаде:

— В эту субботу, 13 мая, в Баку в парке Любви состоится очередной республиканский Фестиваль клубники. Расскажите пожалуйста о том, что ждет посетителей данного мероприятия, о том какие новинки будут представлены в этот раз.

— Это второй по счету фестиваль клубники, и в этом году мы решили провести его в Баку, а не в Джалилабаде так как в этот период в Баку ожидается большое количество туристов, и мы бы хотели, чтобы они попали на наш праздник. Особенностью нашего очередного фестиваля будут яркая музыкальная программа, вокальный конкурс, конкурс рисунков для детей «Я рисую клубнику».

На фестивале покажут вживую приготовление французского десерта Мильфей из клубники от Le Plasir, пройдут мастер-классы от шеф-поваров, иностранные посольства представят свои блюда из клубники, а также состоится знакомство гостей с местными брендами и ведущими ресторанами Баку.

Незабываемый праздник пройдёт под главным спонсорством Bizim Tarla и одного из крупных производителей клубники в Азербайджане — GROW Group.

— Какие еще ожидаются мероприятия от Azeri Home Chef в этом году?

— В этом году ожидается работа с новыми посольствами – это Куба, Марокко, Мексика, а также пройдут ставшие уже традицией мероприятия – Недели Кухонь Израиля, Украины, Пакистана, Узбекистана, Бразилии. На 28 мая запланирован Фестиваль Чая, приуроченный к Всемирному дню чая. Я очень счастлива, что после двухмесячного перерыва мы вновь приступили к проведению мероприятий.

Впереди нас ждет много работы, от которой я уверена поклонники Azeri Home Chef получат массу положительных эмоций. У нас огромное число поклонников, все очень скучают по нашим мероприятиям. На фестиваль клубники мы ждём огромное количество людей. Я говорю об этом так уверено потому, что к нам поступило немыслимое количество звонков по поводу этого фестиваля. Это очень радует, вдохновляет и одновременно возлагает большую ответственность. Я счастлива знать, что столько людей ждут от нас новых эмоций.

— Недавно вас пригласили в Пакистан. Расскажите пожалуйста об этой поездке.

— Это самый лучший подарок, который я когда-либо получала в жизни. Посольство Пакистана сделало мне такой потрясающий подарок. В свою очередь я взяла в эту поездку с собой группу активисток Azeri Home Chef.

Я получила от поездки самые незабываемые впечатления и невероятные, фантастические эмоции. Пакистан – это чудесная страна, а для Азербайджана еще и братская. Там я вживую убедилась, как пакистанцы тепло относятся к Азербайджану. Нас очень радушно приняли, показывали и писали о нас в местных СМИ.

Мы посетили буквально каждый уголок Лахора, особенно его исторический центр Лахоре Форт, посетили Исламабад, увидели соляные горы, где добывают розовую гималайскую соль. Мы показывали мастер-класс по приготовлению шекербуры и пахлавы, проводили конкурс на лучший узор шекербуры и наградили победителей, подарив им в том числе охлов и макгаш.

У нас с собой был большой флаг Азербайджана, который мы подарили школе COTHM (College of Tourism & Hotel Management). Мы познакомились с азербайджанкой, проживающий в Пакистане и владеющей рестораном турецкой кухни, там же мы перед рестораном для всех показывали мастер-класс по приготовлению шекербуры. Мы также посетили Вагах — единственный населённый пункт, через который можно пересечь границу между Пакистаном и Индией, и там приняли участие на церемонии поднятия флага.

Вокруг все было так ярко, необычно, динамично, интересно и незабываемо. Но самое приятное -это было представлять свою страну здесь. От этой поездки я получила колоссальный заряд позитива. Нас даже пригласили на центральное телевидение Пакистана, где мы станцевали танец «Şuşanın dağları» в прямом эфире.

Мы вносим посильную лепту в укрепление братских связей между Азербайджаном и Пакистаном. Об этом говорит и мой проект, придуманный 4 года назад под названием Pakistani Food Week.

— Знакомы ли в Пакистане с азербайджанской кухней?

— К сожалению, в Пакистане не знакомы с нашей кухней. Мы будем работать в этом направлении, есть определенные идеи как сделать так, чтобы пакистанцы узнали получше азербайджанскую кухню.

В конце мая в Азербайджан, по линии посольства приезжает известный пакистанский блоггер Адиль Чодри, мы посетим с ним самые популярные азербайджанские рестораны, а также наметили планы посетить Габала. Кстати, он также будет участвовать на Фестивале Чая .

Всех наших фанатов ждём 13 мая в 12:00 на Фестиваль клубники в Парке Любви, который находится в Хатаинском районе и создан при поддержке Фонда Гейдара Алиева.