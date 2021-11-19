Наконец после двух статей, опубликованных в #, Бакинское транспортное агентство (БТА) решило руководствоваться здравым смыслом. Речь идет о залах ожидания в Центре транспортного обмена «Кёроглу». Они были закрыты с марта 2020 года в связи с распространением пандемии COVID-19.

Наступление осенних холодов и дождей вынуждало ожидающих на перронах Центра транспортного обмена «Кёроглу» пассажиров укрываться от непогоды в пункте оплаты BakıKart. В своей прошлой статье автор этих строк указывал не нелогичность того, что БТА закрыло залы ожидания из-за угрозы инфицирования пассажиров, в то время как последние каждый день находятся в забитых до отказа салонах автобусов, где существует не меньшая угроза заражения COVID-19.

И вот, наконец, залы ожидания в Центре транспортного обмена «Кёроглу» открылись для пассажиров. Так, с вечера 18 ноября двери залов ожидания открылись, там светло и тепло. Только вот по своему обыкновению БТА не поторопилось уведомить об этом радостном событии простой люд так же как не всегда заблаговременно сообщает об изменении автобусных маршрутов. Пусть хоть так, но БТА должно подключать логику в своей деятельности. Только жаль, что такое происходит не так часто, как хотелось бы…