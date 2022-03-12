Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы. Об этом после телефонных переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина сообщил в субботу источник в Елисейском дворце.

По его словам, которые приводит телеканал BFM, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», — сказал источник. Отмечается, что переговоры были «очень откровенными и тяжелыми». В администрации французского лидера считают, что Россия может столкнуться с риском «блокировки на международной арене, как это было с КНДР или Сирией под управлением [президента] Башара Асада».

В Елисейском дворце заявили, что «продолжат оказывать максимальное давление» на Россию, чтобы прекратить боевые действия на Украине. Отдельно Макрон и Шольц в ходе беседы обратили внимание Путина на тяжелую гуманитарную ситуацию в Мариуполе.

В пятницу на пресс-конференции Макрон заявил о намерении ЕС ввести новые антироссийские санкции в случае продолжения спецоперации на Украине. Одновременно он отметил, что Париж и Берлин продолжат оказывать дипломатическое давление на Москву и вести с ней «требовательный диалог». (ТАСС)