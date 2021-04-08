Посла Мьянмы не пустили в посольство

Посла Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мина, который является открытым противником военной хунты, захватившей власть у него на родине, вечером в среду, 7 апреля, не пустили в здание посольства его страны в Лондоне. СМИ сообщили об инциденте в четверг, 8 апреля. Отмечается, что дипломату пришлось провести ночь у дверей посольства в своем автомобиле.

В интервью информагентству Reuters Чжо Зо Мин назвал произошедшее «своего рода переворотом, случившимся посреди Лондона». «От меня просто заперлись», — добавил он.

Сообщается, что здание посольства Мьянмы в британской столице перешло под контроль военного атташе. Сам Чжо Зо Мин обратился через своего официального представителя к правительству Соединенного Королевства с призывом не признавать его преемника, назначенного хунтой.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 8 апреля написал на своей странице в соцсети Twitter, что британское правительство осуждает действия военного режима Мьянмы в Лондоне и ценит мужество Чжо Зо Мина. (DW)