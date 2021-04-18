Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ.

Oб этом сообщил ТАСС в воскресенье источник.

«В МИД РФ вызван чешский посол», — сказал источник.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны «офицеры российской военной разведки ГРУ».

МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом и анонсировал принятие ответных мер.