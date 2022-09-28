Посол Беларуси в Тбилиси вызван в МИД Грузии из-за визита президента Александра Лукашенко в Абхазию.

Как передает ТАСС, об этом сообщил ТВ «Имеди».

Грузинские СМИ сообщают о том, что неофициальный визит Лукашенко в Абхазию происходит без согласования с Тбилиси. Власти Грузии пока не делали комментариев и не выражали свою позицию в связи с этими переговорами.

26 сентября Лукашенко находился в Сочи с рабочим визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Непризнанная республика Абхазия, поддерживаемая Россией, объявила независимость от Грузии в начале 90-х годов. Большинство членов ООН, включая Беларусь, признают Абхазию частью суверенной территории Грузии.