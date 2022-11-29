Портрет Елизаветы II авторства Энди Уорхола продали на аукционе за рекордные для печатных работ художника $855 тыс, сообщает Artnews.

Полотно приобрели на торгах аукционного дома Heffel в Торонто, первоначальная оценка лота составляла $373 тыс. Картина была создана в 1985 году с использованием техники фотографической шелкографии. В качестве основы произведения Уорхол использовал снимок королевы, сделанный Питером Грюжоном в 1977 году, когда Елизавета II праздновала серебряный юбилей ее восхождения на престол. На это полотно, которое Уорхол включил в серию работ «Правящие королевы», художник нанес алмазную пыль.