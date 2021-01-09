Попытка Вашингтонской народной республики

Даже не описать, как радовались на российских федеральных каналах известиям о штурме Капитолия в Вашингтоне. Американский майдан, свергнутая власть и даже вновь возникшая надежда, что Трамп снова президент США.

Все завершилось, практически не начавшись. Через 4 часа непрошеных гостей выдворили из зданий конгресса. Наиболее дерзких и сопротивляющихся полицейским и национальным гвардейцам задержали. И это далеко не конец. В здании, утыканном камерами наблюдения, не сложно будет опознать всех нападавших, и нет сомнений, что очень многих из них ждет суд с обвинениями по очень тяжелым статьям. В том числе и попытке насильственного захвата власти.

И снова в Москве пугают призраком Майдана. Вот вам такая демократия, которая приводит к подобным результатам. Конечно, российский обыватель не слишком вдается в характер событий в Киеве в 2005 и 2014 гг. объединенных общим названием Майдан.

На самом деле, в 2005 году собрания в центре Киева были совершенно мирными, а в 2014 году кровь пролилась не по вине протестующих, а из-за глупости тогдашнего президента Януковича, последовавшему московским советам.

За время двух Майданов не было ни одного захвата зданий. Все в центре Киева происходило с разрешения городских властей и такие же разрешения получали протестующие от администраций ряда зданий. При этом, за их аренду было заплачено с соблюдением финансовых правил.

Как раз захваты толпами, под руководством засланных российских агентов происходили в городах Донбасса. Были аналогичные попытки в Харькове, Одессе и ряде других городов. И каждый раз захват зданий областных и городских советов, областных администраций сопровождался провозглашением так называемых народных республик. В Одессе это привело к пожару, в котором погибли десятки как пророссийских, так и проукраинских активистов. В Харькове их республика просуществовала несколько часов и если бы не российская агрессия точно также бесславно закончились бы Донецкая и Луганская народные республики, а фактически российские оккупационные администрации.

Вроде бы штурмующие Капитолий не ставили себе целью провозглашать какую-то республику. Они хотели заставить конгресс оставить Трампа на своем посту, несмотря на то, что он проиграл выборы и 61 судебный иск из 62 в шести спорных штатах с требованием непризнания результатов избирательного процесса. В одном случае он выиграл, но этого оказалось недостаточно, чтобы поставить под сомнение итоги голосования во всем штате. Хотели помочь Трампу захватить власть.

Интересный и весьма показательный факт. Штурм здания Конгресса начался в момент, когда происходила сертификация голосов выборщиков от штатов. В зале были баулы с соответствующими пакетами, которые вскрывались членами комиссий, которые удостоверяли их легитимность. Был момент какой-то неопределенности и непонимания происходящего. В зал заседаний стал проникать слезоточивый газ, некоторые сенаторы и конгрессмены растерялись. И в этот момент технический персонал оказался на высоте.

Как написал сенатор-демократ Джефф Меркли, «Бюллетени коллегии выборщиков спасли из зала Сената. Если бы наш способный технический персонал не вынес (в оригинале grabbed — схватил) их, их бы сожгла толпа». Вроде бы мелкий эпизод, но трудно даже представить себе положение, если бы служащие в Сенате не оказались столь высокопрофессиональными.

И если в Москве не скрывают радости по поводу слабости, как они понимают, американской демократии, то на самом деле все произошедшее и что еще произойдет, показывает как раз силу и устойчивость американских властных институтов.

И здесь мы подходим к так называемому российскому следу. Уже есть очевидный факт, который в частности, привел украинский журналист Андрей Цаплиенко. В показанном им видео штурма отчетливо слышны призывы на русском языке типа «Смелее!» и «Давай быстрее!». Были слышны команды и приказы на русском языке.

Как минимум это свидетельствует о том, что в штурме принимало участие достаточно много русскоязычных. Очень похоже на примерно такие же сборища немецких правых радикалов из партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Там тоже много русскоязычных и откровенной российской агентуры.

Конечно, возгласы и приказы на русском языке для титушек (собирательный термин, возникший в Украине, для людей, используемых в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций — авт.), штурмующих Капитолий, не служат прямым доказательством участия Москвы в беспорядках в Вашингтоне. Тем не менее, дают основания для очень серьезных подозрений. К тому же они оказались отлично экипированными и вооруженными. У них нашли и слезоточивый газ, и бутылки с «коктейлем Молотова», и самодельные взрывные устройства. У многих было оружие, и отсутствовали права на владение им. Тут без особых юридических приемов видна попытка вооруженного захвата власти.

В самом деле. Есть подтвержденные данные о вмешательстве российских спецслужб в избирательный процесс в США в 2016 году, масштабные кибератаки на государственные органы и частные компании также подтверждены, есть и другие подобные случаи. Это говорит, что московское вмешательство не случайно и фрагментарно, а является частью хорошо спланированной акции, имеющей долгосрочный характер.

В московских коридорах власти буквально на грани паники от перспективы не только от прихода Джо Байдена в Белый дом, а также от вполне ясных перспектив введения так называемых «Санкций из ада» по закону The Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKAA — Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля. Мы не будем сейчас останавливаться на той серии мер, которые предусмотрены этим актом, они требуют отдельного рассмотрения. Отметим, что их совокупность в состоянии причинить очень серьезный вред не только российской экономике и финансам, но грозит очень многих серьезных людей оставить не только без их недвижимости на Западе, но и денег, нажитых непосильными трудами на ниве коррупции и грабежа бюджета России. По самым скромным подсчетам речь идет о $1 трлн., а может и больше. Это по нынешнему курсу около 74 трлн. руб. или почти 4 российских бюджета.

Если даже не обнаружится прямое участие российских спецслужб в вашингтонских беспорядках, то определенная связь, пусть и виртуальная уже прослеживается. И это дает основание Байдену применить против России весь арсенал сил и средств, имеющихся в распоряжении американской исполнительной власти.

После шока от произошедшего, в стране поднимается волна ярости. Конгрессмены и особенно сенаторы полны решимости наказать виноватых. Трамп сам дал основания для обвинений. Выступая на митинге в парке Белого дома, он четко призвал участников идти к зданию Конгресса. «Мы идем к Капитолию, чтобы ободрить наших смелых сенаторов и членов нижней палаты. Мы, возможно, не станем слишком сильно подбадривать некоторых из них, потому что страну не берут обратно при помощи слабости. Вы должны показать силу, должны быть сильными…».

На основании таких призывов Трампа лидер демократов в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвали вице-президента Майкла Пенса отстранить главу Белого дома от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции Соединенных Штатов. Навряд ли Пенс согласится с этим, но в целом очевидно, когда Трамп перестанет быть президентом, у него будут очень сложные отношения с законом. Начиная от обвинений в финансовых злоупотреблениях и кончая подстрекательством к насильственному захвату власти.

Напрасно Кремль ввязался в политические процессы в США. Американская демократия сильна не столько личностями президентов, сколько властными институтами. И никакие народные республики там возникнуть не могут по определению. Что же касается недовольных и штурмующих, то они были и будут. В конце концов, это оборотная сторона сильной демократии. Поэтому ей они не страшны, как и иностранные следы…