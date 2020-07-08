Помпео заявил, что США больше не желают финансировать ВОЗ

Соединенные Штаты не хотят брать на себя финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период до окончательного выхода из нее, американская администрация будет обсуждать дальнейшую судьбу уже выделенных на эти цели средств с Конгрессом. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос, собираются ли США выполнять оставшиеся финансовые обязательства перед ВОЗ в период до 6 июля 2021 года, когда страна окончательно покинет организацию. «Мы будем работать с Конгрессом по поводу того, что делать с выделенными (на финансирование ВОЗ — прим. ТАСС) средствами. Мы все сделаем правильно. Однако президент предельно ясно дал понять, что мы не будем брать на себя финансирование организации, которая исторически была некомпетентной и не выполняла своих основных функций», — ответил глава американской дипломатии.(ТАСС)