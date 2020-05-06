Помпео вновь обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе

«Китай увидел, что у них начался кризис в здравоохранении. Они знали об этом. Китай мог предотвратить смерть тысяч людей по всему миру, мог предотвратить падение мира в пучину экономических проблем, у них был такой выбор. Но вместо этого Китай занялся сокрытием вспышки в Ухане, его национальная комиссия по здравоохранению распорядилась 3 января уничтожить образцы (вируса). Китай обеспечил исчезновение смелых китайских граждан, которые били тревогу, и задействовал пропагандистский аппарат, чтобы заставить замолчать тех, кто вежливо просил о транспарентности», — заявил Помпео на брифинге в госдепартаменте.

«Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, которая нужна, чтобы люди были в безопасности, такой, как штаммы вируса, клинические образцы и детали относительно многих заболевших COVID-19 в декабре 2019 года, не говоря уже о «нулевом пациенте», — добавил он. По его утверждению, ряд стран «начинают понимать риски ведения дел с Коммунистической партией Китая».(РИА Новости)