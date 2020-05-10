Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами

В годовщину выхода США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе госсекретарь США Майк Помпео сравнил иранские власти с нацистами.
«Семьдесят пять лет назад Соединенные Штаты и наши союзники выступили вместе, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии. Сегодня мы стоим перед лицом серьезной угрозы региональному миру от другого преступного режима, и мы снова призываем международное сообщество присоединиться к нам в том, чтобы остановить крупнейшего в мире спонсора антисемитизма», — говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
По его словам, спустя два года после выхода США из соглашения американцы находятся в большей безопасности, а Ближний Восток в более мирном состоянии, чем если бы США остались в рамках договора.(РИА Новости)
| 2020-05-10T10:37:49+00:00 10 мая 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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