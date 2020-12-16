Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим COVID–19, его тест на коронавирус пока отрицательный, сообщила пресс-служба госдепартамента.
«Госсекретарь контактировал с лицом, сдавшим положительный тест на COVID, … госсекретарь сдал тест, он отрицательный. В соответствии с рекомендациями CDC (Управление по контролю и предотвращению заболеваний США), он уходит на карантин», — сообщил представитель ведомства. Личность заболевшего не называется из соображений защиты частной информации, отмечают в ведомстве.
Помпео, сообщила его пресс-служба, находится под наблюдением медслужбы госдепартамента.