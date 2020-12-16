Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим COVID–19, его тест на коронавирус пока отрицательный, сообщила пресс-служба госдепартамента.

«Госсекретарь контактировал с лицом, сдавшим положительный тест на COVID, … госсекретарь сдал тест, он отрицательный. В соответствии с рекомендациями CDC (Управление по контролю и предотвращению заболеваний США), он уходит на карантин», — сообщил представитель ведомства. Личность заболевшего не называется из соображений защиты частной информации, отмечают в ведомстве.

Помпео, сообщила его пресс-служба, находится под наблюдением медслужбы госдепартамента.
| 2020-12-16T19:17:45+04:00 16 декабря 2020, 20:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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