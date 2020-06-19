Помпео уличил Болтона в предательстве

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что экс-советник президента по безопасности Джон Болтон является предателем. К таким выводам он пришел, узнав содержание фрагментов новой книги Болтона.

Помпео заявил, что бывший советник Дональда Трампа в своей книге распространяет целый ряд лживых утверждений, а также представляет читателю полуправду и прямые измышления.

«Я не читал книгу, но судя по отрывкам <…> Болтон распространяет лживые утверждения», — цитирует Помпео РИА «Новости».

Он обвинил Болтана в злоупотреблении доверием и нанесении ущерба Соединенным Штатам.

«И жалко, и опасно, что в своем последнем публичном качестве Джон Болтон оказался предателем», — заключил Помпео.