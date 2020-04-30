Помпео: существует реальный риск голода в КНДР из-за коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в Северной Корее существует риск распространения пандемии коронавируса и нехватки продовольствия. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает Газета.Ру.

«Существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод, будет нехватка продовольствия», — сказал госсекретарь.

Он также отметил, что несмотря на данные обстоятельства, США будут последовательно добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Последний раз массовый голод на территории Северной Кореи фиксировали в 1990-х годах. По южнокорейским данным, от нехватки продовольствия за этот период погибли 1,1 млн граждан КНДР.