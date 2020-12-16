Помпео считает Россию «реальным вызовом»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия является «вызовом» для Соединенных Штатов Америки в киберсфере. Об этом он сказал в интервью синдицированному радиошоу Бена Шапиро.

Он сказал, что не уверен в том, что Россия «стала более агрессивна».

«Это нечто постоянное. Российские усилия по использованию киберпотенциала против нас здесь, в США, — продолжается постоянно, пока я был в конгрессе шесть лет, а теперь шесть лет в администрации. Я видел это постоянно на протяжении долгого времени», — сказал Помпео.

Глава американского Госдепа отметил, что «видел это постоянно» в течение «долгого времени».

Вместе с тем Помпео не стал комментировать приписываемые Москве взломы учреждений в США.

Однако во время интервью он снова обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. По его словам, российская сторона пыталась вмешиваться в 2008, 2012, 2016 годах.

«Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов. Мы заставили русских заплатить цену. Мы призвали их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но они — реальный вызов», — заявил Помпео.