Помпео считает, что американские СМИ подвержены влиянию «китайской пропаганды»

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил обеспокоенность тем, что американские средства массовой информации подвержены влиянию «китайской пропаганды». На этом шеф американской дипломатии акцентировал внимание, отвечая на вопросы после выступления в четверг в президентской библиотеке Ричарда Никсона в штате Калифорния.

«Я также обеспокоен американскими средствами массовой информации», — отметил Помпео. «Американские [информационные] организации подхватывают эти сюжетные линии и фактически распространяют дальше китайскую пропаганду», — пояснил свою мысль он.

Госсекретарь также выразил недовольство появлением в прессе США публикаций и комментариев, авторы которых, с его точки зрения, «чуждо настроены к американскому образу жизни».(ТАСС)