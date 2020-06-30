Помпео пригрозил ответными действиями на угрозы КНР о визовых ограничениях для американцев

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник заявил, что власти Соединенных Штатов могут принять ответные меры на угрозы Китая о введении ограничений на выдачу виз официальным лицам США. Власти КНР объявили о своих намерениях после того, как Помпео анонсировал применение визовых санкций против ряда представителей КНР за действия в отношении Гонконга.

«Угрозы Коммунистической партии Китая об ограничении [выдачи] виз для граждан США являются самым последним примером отказа Пекина взять на себя ответственность за нарушение своих обязательств перед народом Гонконга. Нас [ничего] не остановит от принятия ответных действий», — написал шеф американской дипломатии на своей странице в Twitter.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ранее в понедельник сообщил, что китайские власти примут необходимые меры в отношении официальных лиц США в ответ на санкции, которые недавно применил Вашингтон к чиновникам КНР в связи с «ущемлением автономии Гонконга». В частности, чиновник заявил о решении ввести визовые ограничения в отношении американских официальных лиц.(ТАСС)