Помпео прибыл в Израиль

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду утром прибыл в Израиль. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Рад быть в Израиле для координации действий с [премьер-министром Биньямином] Нетаньяху и [спикером Кнессета (парламента) Бени] Ганцем для борьбы с двумя ключевыми угрозами, а именно с коронавирусом и Ираном. Израиль и США будут бороться с этими вызовами плечом к плечу», — отметил Помпео.

Как указывает Agence France-Presse, Помпео приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Это его первая иностранная поездка почти за два месяца. Ожидается, что он проведет две отдельные встречи с Нетаньяху и Ганцем в Иерусалиме.