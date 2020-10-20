Помпео предупредил Румынию о «зловредном влиянии России»

Глава госдепа США Майк Помпео обратился к главе МИД Румынии Богдану Ауреску с предостережением от «зловредного влияния России». Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он заявил румынскому министру, что такое же влияние может оказать Китай. Соответствующее заявление госсекретарь сделал на совместной встрече в Вашингтоне.

«Госсекретарь Помпео подтвердил обеспокоенность США относительно роста пропаганды и зловредного влияния коммунистического Китая и России, а также их подручных», — говорится в заявлении госдепа.