Помпео предупредил Румынию о «зловредном влиянии России»

Глава госдепа США Майк Помпео обратился к главе МИД Румынии Богдану Ауреску с предостережением от «зловредного влияния России». Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он заявил румынскому министру, что такое же влияние может оказать Китай. Соответствующее заявление госсекретарь сделал на совместной встрече в Вашингтоне.

«Госсекретарь Помпео подтвердил обеспокоенность США относительно роста пропаганды и зловредного влияния коммунистического Китая и России, а также их подручных», — говорится в заявлении госдепа.

| 2020-10-20T11:07:45+04:00 20 октября 2020, 12:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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