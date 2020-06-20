Помпео осудил решение СПЧ ООН сделать доклад после убийства Флойда

Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления расизма в связи с убийством в стране афроамериканца Джорджа Флойда.

«Вчерашнее решение Совета проголосовать по резолюции, касающейся обеспечения порядка и расовых вопросов в США, говорит о том, что он опустился до нового уровня», — написал Помпео в субботу, 20 июня, в Twitter.

По словам госсекретаря, происходящее в США после смерти афроамериканца — «признак силы и зрелости (американской) демократии».

«К сожалению, Совет в очередной раз подтвердил, что наше решение покинуть его в 2018 году было мудрым», — добавил он.

Помпео добавил, что если бы Совет был честным, он бы «признал силу американской демократии и призвал бы авторитарные режимы по всему миру воспроизводить у себя модель американской демократии».

Последние недели в США продолжаются акции протеста и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жесткий действий полицейских во время задержания.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, люди выступили против расизма и злоупотребления властью со стороны полиции (iz.ru)