Помпео обвинил Россию в дезинформации для вмешательства в выборы в США

Россия, Китай и Иран предпринимают попытки распространять дезинформацию с целью вмешаться в президентские выборы в США, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью KTAR Phoenix.

Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента США.

«Есть реальные усилия [по распространению дезинформации] со стороны Китая, есть реальные усилия со стороны Ирана. Россия тоже пытается распространять дезинформацию», – заявил Помпео.

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. однако российские власти опровергают данные заявления.