Помпео обвинил Россию в дезинформации для вмешательства в выборы в США

Россия, Китай и Иран предпринимают попытки распространять дезинформацию с целью вмешаться в президентские выборы в США, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью KTAR Phoenix.

Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента США.

«Есть реальные усилия [по распространению дезинформации] со стороны Китая, есть реальные усилия со стороны Ирана. Россия тоже пытается распространять дезинформацию», – заявил Помпео.

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. однако российские власти опровергают данные заявления.

| 2020-10-15T22:59:43+04:00 15 октября 2020, 23:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss