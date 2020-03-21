Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — цитирует агентство заявление политика о ложной информации. По его словам, распространяемые этими странами сообщения дискредитируют меры, которые против пандемии предпринимают Соединенные Штаты.

Помпео рассказал, что представители американского государства напрямую контактировали с властями этих трех стран и требовали их прекратить кампании по дезинформации.

В конце февраля сообщалось, что Госдепартамент США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе. Представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».

По последним данным, в Европе не осталось ни одной страны, в которой не был бы выявлен коронавирус. В десятку стран с наибольшим числом заразившихся входят Италия (более 41 тысячи), Испания (чуть менее 20 тысяч), Германия (более 18 тысяч), Франция (почти 10 тысяч) и Швейцария (почти 4,8 тысячи). В США зарегистрировано 14,6 тысячи заражений и 210 летальных исходов.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 255 тысяч человек. 10,4 тысячи умерли, более 87,3 тысячи излечились.