Помпео обвинил Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана могут скрывать данные о масштабах вспышки коронавируса, передает Reuters

«США крайне озабочены информацией о том, что иранский режим мог скрыть важные подробности по поводу вспышки коронавируса», — заявил Помпео.

По его данным, Иран находтся на втором месте после Китая по числу лиц, скончавшихся в результате заражения коронавирусом.

Он призвал все страны «рассказывать правду» об эпидемии и сотрудничать с международными организациями.(Газета.Ru)