Помпео обвинил Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана могут скрывать данные о масштабах вспышки коронавируса, передает Reuters

«США крайне озабочены информацией о том, что иранский режим мог скрыть важные подробности по поводу вспышки коронавируса», — заявил Помпео.

По его данным, Иран находтся на втором месте после Китая по числу лиц, скончавшихся в результате заражения коронавирусом.

Он призвал все страны «рассказывать правду» об эпидемии и сотрудничать с международными организациями.(Газета.Ru)

| 2020-02-25T23:03:16+00:00 26 февраля 2020, 01:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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