Помпео обвинил главу ВОЗ в сговоре

Бывший госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал публикацию доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Он обвинил главу организации Тедроса Гебрейесуса в сотрудничестве с председателем КНР Си Цзиньпином и в сокрытии фактов передачи вируса. Господин Помпео назвал доклад лживым продолжением кампании Коммунистической партии Китая, передает ТАСС.

«Доклад ВОЗ — это лживое продолжение кампании Коммунистической партии Китая и ВОЗ по дезинформации. Вот почему я рекомендовал, чтобы мы покинули организацию. Доктор Тедрос сотрудничал с Си Цзиньпином, чтобы в решающий момент скрыть факт передачи вируса от человека к человеку»,— написал господин Помпео в Twitter. По его словам, Уханьский институт вирусологии остается «наиболее вероятным источником распространения коронавируса».

ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса по итогам поездки экспертов организации в Ухань сегодня, 30 марта. Из него следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное. 14 стран, включая США, выступили с совместным заявлением по поводу доклада — они выразили обеспокоенность результатами исследования.