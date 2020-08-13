Помпео допустил введение санкций против Минска

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможного введения санкций против властей Беларуси на фоне протестов в республике. Об этом он заявил в интервью, текст которого опубликован на сайте Госдепа, сообщает Газета.Ру.

США рассмотрят возможность введения санкций и прекращения поставок нефти, отметил госсекретарь. При этом он добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты не определились, какой ответ на ситуацию в Беларуси будет подходящим.

Помпео также выразил готовность американской стороны к сотрудничеству с Евросоюзом в вопросах, связанных с ситуацией в Беларуси.

После президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу якобы одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.