Помощник госсекретаря США по международным организациям Мишель Сисон прибыла в Азербайджан, информацию об этом распространило посольство США.

В информации отмечается, что посольство США в Баку радо приветствовать помощника госсекретаря США Мишель Сисон, находящейся с визитом в Азербайджане, и планирующей встречи с государственными лицами для обсуждения приверженности США многостороннему сотрудничеству в решении коллективных глобальных проблем.

Сообщается, что, находясь в Азербайджане, помощник госсекретаря США рассмотрит деятельность в областях текущего и потенциального многостороннего сотрудничества. Сюда входят такие вопросы, как контекст достижения Целей в области устойчивого развития и климатические изменения, продовольственная безопасность, глобальная безопасность в области здравоохранения, решение транснациональных проблем.

Подчеркивается, что помощник госсекретаря Сисон также будет проводить кампанию в поддержку Эми Поуп, кандидатуру которой США выдвинули на пост генерального директора Международной организации по миграции.