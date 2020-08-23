Помощник главы ВОЗ оценил риск второй волны коронавируса

«Однако возможность того, что эта ситуация найдет отражение в клинических случаях, то есть в числе больных, которые нуждаются в лечении, это другой разговор, связанный с тем, насколько пожилые люди защищены индивидуально и в медицинских учреждениях, если они госпитализированы», — указал эксперт.