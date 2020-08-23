Помощник главы ВОЗ оценил риск второй волны коронавируса

Медицинские власти располагают в настоящее время всеми необходимыми инструментами, чтобы избежать второй волны COVID-19, считает помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра.
«Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого», — заявил известный итальянский специалист в области государственного здравоохранения в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета Corriere della Sera.
Говоря о ситуации с распространением коронавируса в Италии, Гуэрра отметил, что сейчас вновь увеличивается число зараженных людей, что связано, в частности, с улучшением и расширением диагностики.
«Иными словами, увеличение заражений было предусмотрено. Однако увеличение числа тяжелобольных можно предотвратить, потому что мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта», — подчеркнул Гуэрра.
«Распространение (инфекции) увеличивается, что соответствует интенсификации контактов. Но одно дело, волна, которая определяется ростом заражений, и другое, когда она связана с тяжелобольными», — сказал он.(РИА Новости)