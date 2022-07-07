Помощник президента Соединенных Штатов Бретт Макгерк, координатор Белого дома по Ближнему Востоку, отправился в Саудовскую Аравию для подготовки Ближневосточного турне Джо Байдена, сообщает издание Axios.

По данным источников издания, Макгерк прибыл в Тель-Авив, откуда он отправится в экономическую столицу Саудовской Аравии, Джидду.

Президент США Джо Байден в рамках Ближневосточного турне посетит Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и еще несколько арабских стран. Во время первой части своего турне Байден планирует встретиться с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Катара, Омана, Египта, Иордании и Ирака.

«Вторая часть будет двусторонней и будет посвящена восстановлению отношений, необходимости США в увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии и шагам по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем», — указано в сообщении.