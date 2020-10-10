Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.

Больше всего жалоб на неполадки поступают из Великобритании, США, Венгрии и Нидерландов. В России о незначительных проблемах в работе соцсети сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

По данным портала, большая часть пользователей (53%) указывают на сбои в работе новостной ленты, 23% сообщают о трудностях со входом в соцсеть. Еще 23% информируют полном прекращении работы Facebook. (РИА Новости)