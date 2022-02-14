Android-разработчик Дэнни Лин запустил на Google Pixel 6 операционную систему для ПК Windows 11 Arm, сообщает портал AndroidAuthority.

Об этом Лин рассказал в своем Twitter-аккаунте, в котором подробно описал процесс установки Windows 11. На смартфоне была установлена Android 13, в которой улучшена возможность виртуализации. Именно благодаря ей Лин смог запустить Windows 11.

По словам разработчика, система работает полноценно, он смог даже запустить видеоигру Doom. Однако он отметил, что аппаратное ускорение средствами GPU не работает. Отмечается, что это может быть исправлено в последующих версиях ОС.

Дэнни Лин также смог запустить на Pixel 6 различные дистрибутивы ОС Linux.