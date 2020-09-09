Пользователей WhatsApp предостерегли о «текстовой бомбе»

Пользователи WhatsApp обнаружили набор символов, который способен вывести мессенджер из строя. Об этом сообщает портал Iguides.ru.

Отмечается, что уязвимость выявили как владельцы устройств на базе iOS, так и Android.

Такое сообщение состоит из набора случайных символов. Если их ввести в определенном порядке, приложение вылетает, последующие попытки открыть его также будут безуспешны.

Как уточняется, они могут прийти от любого пользователя, поэтому специалисты отмечают, что избавиться от этой проблемы невозможно.