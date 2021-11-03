Корпорация Google автоматически изменит привычный способ входа в учетную запись своим пользователям с 9 ноября. Как сообщает Gizmochina, это связано с переходом на обязательную двухфакторную аутентификацию.

Отмечается, что Google рассылает электронные письма и подсказки в приложении. «После ввода пароля необходимо выполнить второй шаг с помощью телефона. Держите мобильный под рукой при входе в систему», — говорится в сообщении.

Таким образом, пользователя лишат возможности заходить только при помощи пароля — он также будет дополнительно получать SMS или электронное письмо с одноразовым паролем при каждом входе в учетную запись Google для подтверждения личности. О намерении ввести эту процедуру как обязательную Google сообщила в мае, а в настоящее время начала ее активное внедрение.

Дополнительная проверка повышает уровень безопасности аккаунта и личных данных пользователей. Также аутентификация должна решить проблему кражи паролей — наиболее распространенный способ взлома учетных записей. Пока что двухфакторная аутентификация не стала обязательной для всех пользователей, но к концу 2021 года Google планирует перевести на нее 150 млн пользователей.(Газета.Ru)