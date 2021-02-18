Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse

«Важно отметить, что уже начинают появляться клоны и приглашения в Clubhouse на ОС Android. Это первый признак роста интереса и старта махинаций злоумышленников», — сказал Кувиков.

Он отметил, что злоумышленники клонируют популярные приложения для того, чтобы получить удаленный и несанкционированный доступ к устройствам пользователей. «Скачав и запустив на смартфоне неофициальное приложение, вы можете дать ему полный доступ к устройству. Вы откроете третьим лицам свою телефонную книжку, доступ к камере, микрофону и геолокации, файловой системе. Злоумышленник сможет открыть любые ваши социальные профили, банковские клиенты, мессенджеры», — предположил эксперт.