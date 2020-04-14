Полузащитник «Ливерпуля» во время карантина начал мыть гальку

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер занялся необычным делом на карантине.

Футболист вышел во двор около своего дома и начал мыть каждую гальку отдельно, вытирая ее полотенцем с эмблемой Ливерпуля.

«Первый пункт в моем списке дел… Я не уверен на 100%, но, думаю, миссис М. хочет, чтобы я ненадолго вышел из дома», — подписал видео Милнер.

Это уже не первое необычное занятие Милнера во время карантина. Ранее он распределил чайные пакетики, которые были у него дома и снял это на видео. А после этого игрок выровнял газон у себя во дворе, подстригая каждую травинку отдельно. (nv.ua)