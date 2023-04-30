Польша возобновляет присутствие войск в приграничных районах, а также усиливает другие меры безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время визита в Бартошицы, находящиеся недалеко от польской границы с Калининградской областью РФ.

«На всей пограничной полосе мы будем сооружать физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия. Также мы будем усиливать присутствие пограничной службы, всех других служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать весь тот процесс», – приводит его заявление Польское радио.

По его словам, присутствие польского войска в приграничных районах возобновляется и является частью улучшения безопасности в этих регионах. (УНИАН)