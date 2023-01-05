Польша решила добиваться репараций от Германии через Организацию Объединенных Наций, рассказал замминистра иностранных дел страны Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.

По его мнению, ООН может повлиять на Берлин, чтобы тот выплатил компенсацию за ущерб, нанесенный нацистской Германией в годы Второй мировой войны. «Я попросил о встрече с генеральным секретарем ООН, с президентом Генеральной Ассамблеи ООН и с верховным комиссаром ООН по правам человека. Мы умоляем их включиться в это дело, создать своего рода платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести диалог», — заявил Мулярчик.

В МИД Польши напомнили, что Германия является членом ООН с 1973 года. «Мы с нетерпением ожидаем дебатов в ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к нерешенной проблеме после окончания войны», — отметили в ведомстве. По словам Мулярчика, также власти направили более 50 нот в страны Евросоюза и НАТО. До этого Варшава обращалась в ЮНЕСКО и Совет Европы. Комментариев от ООН пока не поступало.

Польша хочет получить от Германии репарации на 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн), несмотря на то, что отказалась от них в 1953 году. Речь идет о резолюции сейма, в которой Варшава подтвердила исполнение Берлином обязательств по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991 году Германия выплатила еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.

Осенью лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша не получила полагающейся ей компенсации из-за ее собственной «безынициативности». Затем польский сейм принял резолюцию, в которой говорилось, что Берлин должен «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу».

МИД Польши направлял соответствующую ноту в Германию. Однако в Берлине отказались вести переговоры об этом. Как заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, с учетом прошлых выплат и резолюции 1953 года вопрос о репарациях закрыт. В МИД также отметили, что территории, которые Польша потеряла на востоке, были компенсированы на западе за счет части довоенных земель Германии. Мулярчик назвал этот ответ неуважительным.

Между тем президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах потребовать компенсацию за Вторую мировую войну еще и с России. В качестве событий, которые привели к «ущербу», называются «советская оккупация», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».

В Москве эти требования назвали «политическими фантазиями» и обвинили Варшаву в попытке решить внутренние проблемы «историческим ревизионизмом». (moscowtimes.ru)