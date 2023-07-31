Польша размещает военную технику НАТО у границы с Беларусью, сообщает в понедельник гостелеканал «Беларусь 1».

«НАТО продолжает перебрасывать вооружение и военную технику на восток. На территории Польши замечен эшелон с немецкой военной техникой, который двигался в направлении белорусской границы. На платформе размещено 12 боевых машин пехоты «Мардер» и 4 инженерных танка «Дахс», — говорится в сообщении.

«Переброска военной техники альянса происходит на фоне планов Варшавы почти вдвое увеличить численность собственной армии», — добавили там.